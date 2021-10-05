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الأرصاد: تأثيرات “شاهين” على أجواء المملكة بدأت وتستمر يومين

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الأرصاد: تأثيرات “شاهين” على أجواء المملكة بدأت وتستمر يومين

الأرصاد: تأثيرات “شاهين” على أجواء المملكة بدأت وتستمر يومين
http://almnatiq.net/?p=1041501
محررو المناطق:

قلل المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، تأثر المملكة بالأعاصير بشكل مباشر هو أمر غير وارد لأنها لا تطل على بحار مفتوحة، حيث أنها تطل على بحار شبه مغلقة، ومن الصعوبة على الأعاصير التكون فيها.

وقال  القحطاني، إن إعصار “شاهين” بدأت تأثيراته من أمس على أجواء المملكة، وتستمر على مدى اليومين المقبلين؛ حيث بدأت بالمناطق الجنوبية والشرقية، وامتدادا لمناطق جنوب الرياض ونجران وشرورة وعسير وجازان ومرتفعات مكة المكرمة.

وأضاف القحطاني، في تصريحات متلفزة، أن هناك حالة مطرية تؤثر على المملكة خلال هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تشهد هطول أمطار غزيرة خاصة على المرتفعات الجبلية في عسير وجازان امتدادا لمرتفعات الطائف.

وتابع قائلا إن تأثر المملكة بالأعاصير بشكل مباشر هو أمر غير وارد لأنها لا تطل على بحار مفتوحة، حيث أنها تطل على بحار شبه مغلقة، ومن الصعوبة على الأعاصير التكون فيها، ولذلك فإن المملكة تتأثر بتبعات الإعصار وبشكل غير مباشر، مثل فرص هطول الأمطار.

 

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