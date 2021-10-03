وزير الطاقة: مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر تبلغ قيمته 1.8 مليار دولار

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شهد منذ قليل، وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجدد المصري، توقيع مشروع الربط الكهربائي بين المملكة، وجمهورية مصر العربية، وذلك عن طريق الفيديو كونفرانس.

وقال وزير الطاقة، خلال حفل ترسية مشروع الربط الكهربائي، إن المملكة حريصة على تحقيق تطلعات الشعبين السعودي والمصري، موضحًا أن قيمة مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر بلفت 1.8 مليار دولار.

وأضاف أن المشروع الجديد من شأنه تعزيز تبادل القدرات الكهربائية بين المملكة ومصر، لافتًا إلى أن بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي سيكون في عام 2022.

و يعد المشروع نقطة انطلاق مصر للتحول لمحور أساسى لسوق الكهرباء العربية، ويهدف الربط الكهربائي المصري السعودي لأن يكون محوراً أساسياً في الربط الكهربائي العربي الذي يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.

وتبلغ تكلفة المشروع مليارا و600 مليون دولار يخص الجانب المصري منها 600 مليون دولار، ويقوم بالمساهمة فى التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.