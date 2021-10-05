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واتساب تعلن عودة الخدمة بشكل كامل: شكرًا على صبركم

واتساب تعلن عودة الخدمة بشكل كامل: شكرًا على صبركم
http://almnatiq.net/?p=1041509
المناطق - الرياض

أعلنت إدارة “واتساب”، عودة الخدمة مرة أخرى بنسبة 100% على “تطبيق التراسل”، وذلك بعدما أصابها عطل مفاجئ رفقة عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الاثنين واستمر عدة ساعات.

وقال الحساب الرسمي لمنصة واتساب على موقع “تويتر”: “نعمل الآن بنسبة 100٪.. شكرًا للجميع حول العالم اليوم على صبركم بينما عملت فرقنا بجد لاستعادة الخدمات.”.

وأضاف: “نحن نقدر لكم حقًا ونستمر في الشعور بالتواضع بسبب اعتماد الأشخاص والمؤسسات على تطبيقنا كل يوم”.

وتعطلت تطبيقات تابعة لشركة “فيسبوك” منها موقعها للتواصل الاجتماعي الذي يحمل الاسم نفسه ومنصة مشاركة الصور الشهيرة “إنستجرام” وتطبيق “واتساب” أمس الاثنين لدى الملايين من المستخدمين.

واعتذرت شركة فيسبوك لجميع المستخدمين حول العالم بعد العطل المفاجئ، وقالت: “إلى المجتمع الضخم سواء الأشخاص الذين يستخدمون خدمة الفيس بوك أو الشركات الكبرى المعتمدين علينا نعتذر جدًا على ما حدث.. لقد عملنا خلال الساعات الماضية على استعادة الوصول إلى تطبيقاتنا وخدماتنا.. ويسعدنا الإبلاغ عن عودتهم عبر الإنترنت.. شكرًا لتحملكم معنا”.

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