اخترق أكثر من 200 تطبيق.. فيروس جديد يسحب رصيدك برسالة

المناطق- وكالات:

انتاب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي القلق والخوف، بعد التحذيرات التي أطلقتها شركة Zimperium الأمنية المعنية بمكافحة البرامج الضارة، عن وجود فيروس خبيث يهدد بيانات ملايين المستخدمين حول العالم.

وبحسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، فقد جرى العثور على فيروس جديد يدعى “حصان طروادة” يصيب أكثر من 200 تطبيق تهدد مستخدمي أندرويد، حيث يسرق مئات الملايين من الجنيهات في عملية القرصنة الخاصة به.

الخبراء اكتشفوا، أن المتسللين سرقوا من مستخدمي أندرويد، قرابة 34.5 مليون جنيه إسترليني، منذ شهر نوفمبر 2020 حتى الآن، وذلك عن طريق إخفاء الفيروسات في تطبيقات الهاتف المحمول التي استهدفت أكثر من 70 دولة، مما أدى إلى خداعهم بمبلغ يصل إلى عشرات الجنيهات الإسترلينية شهريا.

وذكرت ديلي ستار، أن هناك ما يقدر بعشرة ملايين ضحية على مستوى العالم، وقد تمكن الفيروس حتى الآن من تجنب برامج مكافحة الفيروسات، والاختباء في الأدوات وتطبيقات المواعدة وألعاب الألغاز، حيث تم توزيع أكثر من 200 تطبيق ضار في البداية من خلال «جوجل بلاي»، وتنزيلات متجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية.

ورغم أن شركة جوجل أزالت التطبيقات من متجرها، لا تزال التنزيلات متاحة من جهات خارجية، وبمجرد تثبيت التطبيق الضار، يأخذ الفيروس نظام تحديد (GPS) ويرسل إعلانات منبثقة بلغتك تفيد بأنك فزت بجائزة ويجب أن تطالب بها على الفور.

وبحسب الصحيفة، تظهر هذه النوافذ المنبثقة 5 مرات على الأقل في الساعة حتى تقبل العرض في النهاية، وعند القيام بذلك، يتم إعادة توجيهك إلى صفحة موقع تجبرك على إدخال رقم هاتفك من أجل “التحقق”.

ولكنه يتم تمرير رقم هاتفك إلى خدمة الرسائل القصيرة المميزة التي تبدأ في سحب ما يزيد عن 25 جنيهًا إسترلينيًا من فاتورة هاتفك شهريًا، ونظرًا لأنك لست بحاجة إلى إدخال تفاصيل بطاقتك، فمن غير المحتمل أن تلاحظ السرقة لعدة أشهر.