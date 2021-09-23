احدث الأخبار

إقلاع مركبة فضاء روسية تقل طاقمًا سينمائيًّا لتصوير أول فيلم في الفضاء
أبرز المواد
 “الأرصاد”: تدني مستوى الرؤية وهطول أمطار غزيرة على منطقة عسير
أبرز المواد
 اخترق أكثر من 200 تطبيق.. فيروس جديد يسحب رصيدك برسالة
أبرز المواد
 واتساب تعلن عودة الخدمة بشكل كامل: شكرًا على صبركم
أبرز المواد
 الأرصاد: تأثيرات “شاهين” على أجواء المملكة بدأت وتستمر يومين
أبرز المواد
 سفير الصين بالمملكة يزور قصر الإمارة في نجران ويعلق:”سعيد بمعرفة هذا التاريخ العريق”
أبرز المواد
 وزير الطاقة: مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر تبلغ قيمته 1.8 مليار دولار
أبرز المواد
 اشترك في “خلية إرهابية”.. تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية
أبرز المواد
 الخارجية الأمريكية تدين هجوم مأرب: ميليشيات الحوثي تواصل تعنتها أمام تحقيق السلام
أبرز المواد
 5 تطبيقات مدهشة تساعدك في مراقبة طفلك من بُعد
أبرز المواد
 حقيقة تسبب طفل صيني عمره 13 عاما في اختراق الفيسبوك
منوعات
 سفارة المملكة في نيوزيلندا: الحصول على جرعتي اللقاح شرط دخول البلاد اعتبارًا من 1 نوفمبر
أبرز المواد
إقلاع مركبة فضاء روسية تقل طاقمًا سينمائيًّا لتصوير أول فيلم في الفضاء

إقلاع مركبة فضاء روسية تقل طاقمًا سينمائيًّا لتصوير أول فيلم في الفضاء

أبرز المواد
“الأرصاد”: تدني مستوى الرؤية وهطول أمطار غزيرة على منطقة عسير

“الأرصاد”: تدني مستوى الرؤية وهطول أمطار غزيرة على منطقة عسير

أبرز المواد
اخترق أكثر من 200 تطبيق.. فيروس جديد يسحب رصيدك برسالة

اخترق أكثر من 200 تطبيق.. فيروس جديد يسحب رصيدك برسالة

أبرز المواد
واتساب تعلن عودة الخدمة بشكل كامل: شكرًا على صبركم

واتساب تعلن عودة الخدمة بشكل كامل: شكرًا على صبركم

أبرز المواد

إقلاع مركبة فضاء روسية تقل طاقمًا سينمائيًّا لتصوير أول فيلم في الفضاء

إقلاع مركبة فضاء روسية تقل طاقمًا سينمائيًّا لتصوير أول فيلم في الفضاء
http://almnatiq.net/?p=1041516
المناطق - وكالات:

أقلعت مركبة الفضاء “سويوز إم إس-19” الروسية من المطار الفضائي “بايكانور”، وعلى متنها المخرج كليم شيبينكو، والممثلة يوليا بيريسيلد، لتصوير أول فيلم روائي في المحطة.

وبحسب مؤسسة روس كوسموس، فإنّ المركبة تنفصل عن الصاروخ الحامل لها بعد تسع دقائق من الانطلاق، وتلتحم بوحدة “راسفيت” (الشروق) بالمحطة الفضائية الدولية خلال 3 ساعات و17 دقيقة تقريبًا.

ويضم طاقم الاحتياطي رائد الفضاء، أوليج أرتيمييف، والممثلة، ألينا موردوفينا، والمصور، أليكسي دودين.

وكان الممثل الروسي فيودور جيروسوف، قد حاول الانضمام إلى فريق رواد الفضاء خلال أول عملية تقديم لهذه الرحلة عام 2012، إلا أنه لم يكن لائقًا صحيًّا، ولم تتم التوصية به لاحقاً في التقديم لهذا الدور.

وقالت وسائل إعلام روسية، إن الفيلم يحمل عنوان “التحدي”، ويتناول قصة طبيبة تطير إلى مدار الأرض لإنقاذ رائد فضاء.

ويتعين على الطاقم تصوير حوالي 35-40 دقيقة من الفيلم على متن المحطة الفضائية الدولية، وسيقضي بيريسليد وشيبينكو 12 يومًا هناك، ثم يعودان على متن مركبة الفضاء “سويوز إم إس-18” مع رائد الفضاء أوليج نوفيتسكي، الذي كان في محطة الفضاء الدولية منذ أبريل.

وجرت تدريبات الممثلة والمخرج في مركز تدريب رواد الفضاء منذ شهر مايو الماضي، حيث خضعا لكافة أنواع التدريب الفني والجسدي والنفسي وغيرها من التدريبات المطلوبة لرحلة الفضاء.

وصرح شيبينكو – سابقًا – بأنّ المشاركين في الرحلة قد تعرفوا على كل ما سيفعلونه خلال الرحلة، من حيث نوعية الطعام، وكيفية النوم والحياة في المحطة الفضائية الدولية.

روابط ذات صلة

تمتد لـ3 آلاف تريليون ميل.. رصد “فقاعة” عملاقة فارغة من النجوم بالفضاء تحيّر علماء الفلك

تمتد لـ3 آلاف تريليون ميل.. رصد “فقاعة” عملاقة فارغة من النجوم بالفضاء تحيّر علماء الفلك
8 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. بينها إقرار قواعد التخصيص

8 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. بينها إقرار قواعد التخصيص
للمرة الثالثة.. “أسترا” الأمريكية تفشل في إطلاق صاروخها للفضاء 

للمرة الثالثة.. “أسترا” الأمريكية تفشل في إطلاق صاروخها للفضاء 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*