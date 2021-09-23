إقلاع مركبة فضاء روسية تقل طاقمًا سينمائيًّا لتصوير أول فيلم في الفضاء

المناطق - وكالات:

أقلعت مركبة الفضاء “سويوز إم إس-19” الروسية من المطار الفضائي “بايكانور”، وعلى متنها المخرج كليم شيبينكو، والممثلة يوليا بيريسيلد، لتصوير أول فيلم روائي في المحطة.

وبحسب مؤسسة روس كوسموس، فإنّ المركبة تنفصل عن الصاروخ الحامل لها بعد تسع دقائق من الانطلاق، وتلتحم بوحدة “راسفيت” (الشروق) بالمحطة الفضائية الدولية خلال 3 ساعات و17 دقيقة تقريبًا.

ويضم طاقم الاحتياطي رائد الفضاء، أوليج أرتيمييف، والممثلة، ألينا موردوفينا، والمصور، أليكسي دودين.

وكان الممثل الروسي فيودور جيروسوف، قد حاول الانضمام إلى فريق رواد الفضاء خلال أول عملية تقديم لهذه الرحلة عام 2012، إلا أنه لم يكن لائقًا صحيًّا، ولم تتم التوصية به لاحقاً في التقديم لهذا الدور.

وقالت وسائل إعلام روسية، إن الفيلم يحمل عنوان “التحدي”، ويتناول قصة طبيبة تطير إلى مدار الأرض لإنقاذ رائد فضاء.

ويتعين على الطاقم تصوير حوالي 35-40 دقيقة من الفيلم على متن المحطة الفضائية الدولية، وسيقضي بيريسليد وشيبينكو 12 يومًا هناك، ثم يعودان على متن مركبة الفضاء “سويوز إم إس-18” مع رائد الفضاء أوليج نوفيتسكي، الذي كان في محطة الفضاء الدولية منذ أبريل.

وجرت تدريبات الممثلة والمخرج في مركز تدريب رواد الفضاء منذ شهر مايو الماضي، حيث خضعا لكافة أنواع التدريب الفني والجسدي والنفسي وغيرها من التدريبات المطلوبة لرحلة الفضاء.

وصرح شيبينكو – سابقًا – بأنّ المشاركين في الرحلة قد تعرفوا على كل ما سيفعلونه خلال الرحلة، من حيث نوعية الطعام، وكيفية النوم والحياة في المحطة الفضائية الدولية.