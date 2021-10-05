“الأرصاد”: تدني مستوى الرؤية وهطول أمطار غزيرة على منطقة عسير

المناطق - واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تكوُّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية, وتدنيًا في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، موضحًا أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

وفي وقت سابق، نشر المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم، حيث من المتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض (وادي الدواسر والسليل)، والشرقية (صحراء الربع الخالي) كذلك منطقة نجران.

وأضاف الوطني للأرصاد، أنه من المتوقع أيضًا هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.