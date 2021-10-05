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“أسترازينيكا” تطلب موافقة أمريكية للحصول على استخدام طارئ لعلاج ضد كورونا

“أسترازينيكا” تطلب موافقة أمريكية للحصول على استخدام طارئ لعلاج ضد كورونا
http://almnatiq.net/?p=1041526
محررو المناطق

قدَّمت شركة شركة الأدوية البريطانية “أسترازينيكا”، طلبًا للجهات الرقابية الصحية في الولايات المتحدة لتحصل على تصريح بالاستخدام الطارئ لعلاج جديد للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

جاء ذلك حسبما نقلته وكالة “رويترز”، عن الشركة، صباح اليوم الثلاثاء، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وهذا “العقار” عبارة عن علاج بالأجسام المضادة يسمى “أيه.زد.دي7442″، وقالت الشركة – في أغسطس الماضي – إنّه قلّل خطر الإصابة بأي أعراض لكوفيد-19 بنسبة 77% في التجارب النهائية.

وأوضحت الشركة، أن علاجها حقق الهدف الأساسي في الوقاية من مرض كوفيد-19 في دراسة بمرحلة متقدمة، وأشارت إلى أنّ أكثر من 75% من المشاركين كانوا يعانون من أمراض مزمنة، بعضها مرتبط بضعف استجابة المناعة للقاحات.

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