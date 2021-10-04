أمانة العاصمة المقدسة تتأهب استعداداً للتعامل مع الحالة المناخية المتوقعة

تأهبت أمانة العاصمة المقدسة، استعداداً للتعامل مع الحالة المناخية المتوقعة بمنطقة مكة المكرمة، وفقاً للنشرات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، عبر تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة الدوريِّة المُجدولة للتأكد من جاهزية شبكات تصريف مياه السيول والأمطار.

وقامت الإدارة العامَّة لصيانة شبكات السيول بالأمانة بتكثيف الجهود الميدانية ونشر فِرق العمل والمُعِدَّات المشاركة بكافَّة أنحاء العاصمة المقدسة، حيث تم تجهيز 52 صهريجاً لشفط مياه السيول (بسعة 194 ألف جالون)، و 146 غرافاً، و 89 شاحنةً متنوعة الاستخدامات، إلى جانب مشاركة الإدارة العامَّة للنظافة بأكثر من 500 عامل نظافة؛ للتعامل مع آثار الأمطار المتوقعة وإزالة تجمُّعات المياه من الطرق والشوارع بالعاصمة المقدسة.