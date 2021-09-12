هل طلب الدعاء ممن أتصدق عليه يُذهب أجر الصدقة؟.. الخثلان يجيب (فيديو)

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أجاب سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على سؤال “هل طلب الدعاء ممن أتصدق عليه يُذهب أجر الصدقة”.

وقال خلال برنامجه “مناورات الهدى” الذي يقدمه عبر موقع “يوتيوب”: “طلب الدعاء لا يّذهب أجر الصدقة لكنه ينقص من الأجر لأن من يفعل ذلك فكأنما طلب منه شكورًا.. والمطلوب من المتصدق ألا يطلب ممن يتصدق عليه جزاءً ولا شكورًا”.

وأضاف: “لا يجب طلب الشكر منه ولو بصيغة الدعاء، ولهذا كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تبعث الصدقة مع خادمها وتقول انظر لما يدعون لنا به فادعو لنا بمثله.. أرادت أن تكون الأجر حاملًا”.

وأشار إلى أنّ الفوز بالأجر كاملًا يستلزم عدم طلب أي شيء من الفقير سواء جزاء أو شكور أو دعاء أو غيرها، لكنّه تابع: إذا دعا الفقير من تلقاء نفسه فهذا لا يضر”.