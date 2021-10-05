وزير الصحة: الحصول على جرعتين من اللقاح يحمي من المتحورات.. والمواعيد متاحة في جميع المراكز

محررو المناطق:

كشف وزير الصحة توفيق الربيعة، أن الحصول على جرعتين من اللقاح مهم جداً للحماية من المتحورات. وأضاف الربيعة، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: “المواعيد متاحة في جميع مراكز اللقاحات حول المملكة”.

وكان أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أكد في وقوت سابق، أن المملكة تشهد تقدما في نسب التحصين بجرعتي لقاح “كورونا”. ووجه العبدالعالي رسالة إلى المواطنين والمقيمين بضرورة المبادرة في تلقي جرعتي لقاح “كورونا”؛ للوقاية من المتحورات.

كشفت وزارة الصحة، عن نسب المُحصنين بجرعتين من لقاح “كورونا” في مناطق المملكة. وتصدرت منطقة الباحة نسبة المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا بواقع 68.5 %، تليها منطقة الرياض بـ68 %، ثم المنطقة الشرقية بـ66.7%، ومنطقة مكة المكرمة بـ59.8 %، ثم منطقة عسير بـ57.8%.

وجاءت منطقة القصيم سادساً بـ57.4%، تلتها منطقة تبوك 55.6%، وجازان بـ55.7%، ثم منطقة حائل بـ53.2%، ومنطقة الحدود الشمالية بـ52.6، ثم المدينة المنورة بواقع 52.1 %. وحلت منطقة الجوف في المرتبة الثانية عشرة بواقع 51.2% ، وأخيراً منطقة نجران بـ51.2 %.