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“تعليم تبوك” يحتفي باليوم العالمي للمعلم تحت شعار “المعلم قلب التعليم النابض” 

“تعليم تبوك” يحتفي باليوم العالمي للمعلم تحت شعار “المعلم قلب التعليم النابض” 
http://almnatiq.net/?p=1041554

تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم تحت شعار:”المعلم قلب التعليم النابض؛ من خلال تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات التي تبرز دور المعلم ورسالته التربوية السامية.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف ماجد بن عبدالرحمن القعير أن احتفال تعليم تبوك بهذه المناسبة يأتي إيمانا بأهمية مكانة المعلم وتعزيزا للدور الرائد الذي يضطلع به والرسالة السامية التي يحملها ورغبة في إبراز مكانته اللائقة بما يبذله من جهود مشيرا الى أن اليوم العالمي للمعلم يحظى بعناية واهتمام تعليم المنطقة، الذي يدعم تفعيل مثل هذه المناسبة في المجتمع التعليمي، ونقل الصورة الحقيقية لدور المعلم، وما تضمنته رسالته من دور محوري في مسيرة البناء التعليمي والتربوي، وتبصير الجيل الناشئ بمكانة معلميهم ومعلماتهم، وما يبذلونه من جهد في سبيل تعليمهم، وتنوير عقولهم.
وكانت الإدارة قد وجهت تعميما لجميع مدارس المنطقة ومكاتب التعليم في المحافظات بالاحتفاء باليوم العالمي للمعلم عبر مشاركات متنوعة والعديد من الفعاليات المنفذة.

 

 

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