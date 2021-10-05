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بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر في عام 2022

بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر في عام 2022

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بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر في عام 2022

بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر في عام 2022
http://almnatiq.net/?p=1041555
المناطق- وكالات:

وقع وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، مع  نظيره المصري الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،  عقود مشروع ترسية مشروع الربط الكهربائي، بين المملكة، وجمهورية مصر العربية، وذلك عن طريق الفيديو كونفرانس.

وقال وزير الطاقة، خلال حفل ترسية مشروع الربط الكهربائي، إن المملكة حريصة على تحقيق تطلعات الشعبين السعودي والمصري، موضحًا أن قيمة مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر تبلغ 1.8 مليار دولار.

وأضاف أن المشروع الجديد من شأنه تعزيز تبادل القدرات الكهربائية بين المملكة ومصر، لافتًا إلى أن بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي سيكون في عام 2022.

و يعد المشروع نقطة انطلاق مصر للتحول لمحور أساسى لسوق الكهرباء العربية، ويهدف الربط الكهربائي المصري السعودي لأن يكون محوراً أساسياً في الربط الكهربائي العربي الذي يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.

وتبلغ تكلفة المشروع مليارا و600 مليون دولار يخص الجانب المصري منها 600 مليون دولار، ويقوم بالمساهمة فى التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

يهدف مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل 3000 ميجاوات، حسب أوقات الذروة فى كلا البلدين، ويتكون المشروع ﻣﻦ 3 ﺣﺰﻡ، تشمل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﺤطتى ﻣﺤﻮﻻﺕ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ – ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ، ﺟﻬﺪ 500 ﻛﻴﻠﻮﻓﻮﻟﺖ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺪﺭ، ﻭﻣﺤﻄﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻯ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﺒﻖ ﺑﺎﻷﺭﺍﺿﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ. ويستهدف المشروع الذي تبلغ قيمته 1.6 مليار دولار الربط بين شبكتي الكهرباء في البلدين بكابلات كهربائية تمتد لمسافة 900 كيلومتر.

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