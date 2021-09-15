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“حتى لو كان مغلقًا”.. خاصية سحرية تتيح استعادة هاتف “آيفون” المفقود

“حتى لو كان مغلقًا”.. خاصية سحرية تتيح استعادة هاتف “آيفون” المفقود

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“حتى لو كان مغلقًا”.. خاصية سحرية تتيح استعادة هاتف “آيفون” المفقود

“حتى لو كان مغلقًا”.. خاصية سحرية تتيح استعادة هاتف “آيفون” المفقود
http://almnatiq.net/?p=1041563
المناطق - الرياض

أتاحت شركة “أبل” المصنعة لهواتف آيفون الذكية، خاصية تمكن صاحب الهاتف من العثور عليه في حالة فقدانه أو سرقته حتى لو كان الجهاز مغلقًا.

هذه الخاصية تسمى “فايند ماي”، وتنصح الشركة بضرورة تفعيلها فور شراء الجهاز لرفع مستوى الأمان لحفظ المعلومات المخزنة على الهاتف، وإعاقة استخدامه من قبل أي شخص إلا مالكه.

ويتم تفعيل هذه الخاصية في الأجهزة الحديثة تلقائيًّا، ويمكن تفعيلها كذلك بالدخول إلى الإعدادات، حيث أنها تشبه خاصية التتبع التي تدل على مكان الهاتف المفقود أو المسروق.

وتعتمد الخاصية، على تجميع معلومات عن الموقع الذي فقد فيه الجهاز، فعند فقدان الجهاز يمكن الدخول إلى تطبيق “فايند ماي” الذي يحمل اسم الخاصية، وتحديد الجهاز ثم يقوم التطبيق بتحديد موقعه حتى لو لم يكن الجهاز متصلاً بالإنترنت.

كما أنّ هذه الخاصية، تتتيح في حال انخفاض البطارية، أن يرسل الهاتف تلقائيًّا آخر موقع له إلى التطبيق، للمساعدة في استعادته حال تم إيقاف تشغيله.

 

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