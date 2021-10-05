جمعية الكشافة تُشارك في اليوم العالمي للمعلم وتؤكد: “له دور كبير في بناء أجيال المستقبل

شاركت جمعية الكشافة العربية بالمملكة في الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم الذي يصادف اليوم الثلاثاء، ويقام تحت شعار “المعلّم قلب التعليم النابض”

وأوضح نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، أن مشاركة الجمعية في هذه المناسبة جاء إيمانًا منهم بدور المعلمين والمعلمات في بناء أجيال المستقبل، وترسيخ المعارف والقيم الأخلاقية في المجتمع، باعتبارهم القدوة وأصحاب الدور المحوري في بناء العقول وأحد أهم الموارد التعليمية القادرة على ترسيخ منظومة تعليمية متميزة.

وأشار الفهد إلى أن التحديات غير المسبوقة التي أوجدتها جائحة “كوفيد- 19” كان من الأهمية بمكان ضرورة تسليط الضوء على الدور القيادي للمعلمين والمعلمات فيما يتعلق بالاستجابة للأزمات، الذي لم يأتي في أوانه المطلوب فحسب، بل أكتسب أهمية جوهرية على صعيد المساهمات التي قدمها المعلمون والمعلمات في الآونة الأخيرة.

وأفاد مفوض العلاقات العامة بالجمعية سالم بن عوض آل مهنا أن قطاعات الجمعية المختلفة شاركت اليوم في هذه المناسبة بتسليط الضوء على المعلمين والمعلمات باستثمار المنصات الإعلامية المتاحة ومن خلال الوحدات الكشفية في مرحلتي الفتيان والمتقدم لتعزيز دور ومكانة المعلم والمعلمة في المجتمع، وتكريس أفضل الممارسات لدعمهم انطلاقا من قناعة راسخة بأن التطوير يبدأ من المعلم والمعلمة.

يشار إلى أن العالم يحتفل في الخامس من أكتوبر منذ عام 1994 بهذه المناسبة للإشادة بدور منظمات وهيئات المعلمين حول العالم ويهدف إلى تعبئة الدعم وللتأكد من احتياجات الأجيال القادمة التي يوفرها لهم المعلمين والمعلمات.