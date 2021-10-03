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محمد صلاح يشترط الحصول على 380 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا لتجيد عقده مع ليفربول

محمد صلاح يشترط الحصول على 380 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا لتجيد عقده مع ليفربول
http://almnatiq.net/?p=1041577
المناطق- وكالات:

اشترط اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، الحصول على راتب يتراوح ما بين 300 و380 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ليجدد عقده مع فريقه الإنجليزي، وفقا لما ذكرته صحيفة “إندبندنت”.

وينتهي عقد النجم المصري محمد صلاح في يونيو 2023. وأسهم اللاعب المصري في تسجيل أكبر عدد من الأهداف حتى الآن في الموسم (2021-22) أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب الصحيفة، فإن محمد صلاح اشترط راتب يتراوح ما بين 300 و380 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، مؤكدة أن المشكلة الآن تتمثل في أن اللاعب بلغ سن التاسعة والعشرين، لذا سيكون الأمر مخالفا لقواعد كرة القدم فيما يتعلق بمنح عقود كبيرة مع بلوغ اللاعبين الثلاثينيات من عمرهم.

وقالت “إندبندنت”، إن هذا لا يعني أن صلاح يتراجع الآن، مشيرة إلى الحقائق القديمة التي تقول إن أواخر العشرينات تمثل ذروة اللاعب.

واحتفى نادي ليفربول الإنجليزي بهدف محمد صلاح، في مرمى مانشيستر سيتي، يوم الأحد الماضي، وكتب الحساب الرسمي للنادي على “فيسبوك” احتفاءً بصلاح: “ما أروع هذا الرجل! الملك يملك قلوب الجميع عندما يراقص -محبوبته- كرة القدم”.

 

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