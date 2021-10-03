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5 عادات تقي من الإصابة بالسكتة الدماغية

5 عادات تقي من الإصابة بالسكتة الدماغية

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5 عادات تقي من الإصابة بالسكتة الدماغية

5 عادات تقي من الإصابة بالسكتة الدماغية
http://almnatiq.net/?p=1041586
المناطق - الرياض

حدّدت مدينة الملك فهد الطبية، إنفوجرافيك للعادات التي تقي من الإصابة بالسكتة الدماغية.

ونشر الحساب الرسمي للمدينة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الثلاثاء إنفوجرافيك يُحدِّد هذه العادات وتشمل المحافظة على الوزن الصحي، وتقليل من كمية الكوليسترول والدهون المشبعة بالنظام الغذائي، والإقلاع عن التبغ، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وإتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات.

وتحدث السكتة الدماغية عندما يتوقف أو يتعرقل تدفق الدم إلى أحد أجزاء الدماغ، مما يحرم أنسجة الدماغ من الأكسجين الضروري جدًا ومواد التغذية الحيوية الأخرى، ومن جراء ذلك تتعرض خلايا المخ للموت خلال دقائق قليلة.

 

 

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