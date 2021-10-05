خبير تقني: المملكة تطبق هذا الإجراء في المواقع الخاصة بها لتجنب حدوث الأعطال (فيديو)

كشف الباحث في الشؤون التقنية عبدالله السبع، عن تطبيق المملكة باستضافة خوادم المواقع الخاصة بها، وذلك سعيًا منها لتجنب حدوث أعطال لتلك الخدمة.
وذكر السبع، في تصريحات متلفزة، إن إحدى الدول تعطلت أحد الخدمات لديها بسبب اعتمادها على استضافات خارج نطاق حدودها.
وشدد الباحث في الشؤون التقنية على ضرورة أن تحرص جميع الدول على استضافة أغلب الخدمات الخاصة بها داخل حدودها، والتعلم من تجارب الدول الأخرى.
الباحث في شؤون التقنية عبدالله السبع: #السعودية تطبق استضافة خوادم المواقع الخاصة بها محليا لتجنب حدوث الأعطال
#العربية pic.twitter.com/KaUMY185mT
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 4, 2021
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