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أمير منطقة جازان يرعى توقيع اتفاقيات بين الصحة والموارد البشرية بالمنطقة 

أمير منطقة جازان يرعى توقيع اتفاقيات بين الصحة والموارد البشرية بالمنطقة 

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أمير منطقة جازان يرعى توقيع اتفاقيات بين الصحة والموارد البشرية بالمنطقة 

أمير منطقة جازان يرعى توقيع اتفاقيات بين الصحة والموارد البشرية بالمنطقة 
http://almnatiq.net/?p=1041688
جازان - فضه عطيف:

رعى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة في مكتبه بالإمارة اليوم، مراسم توقيع اتفاقيات تعاون بين صحة جازان وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.

وهدفت الاتفاقيات التي وقعها كل من مدير عام الشؤون الصحية بجازان أ. عبدالرحمن الحربي ومساعد مدير عام الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فوزية باصهي لرفع مستوى الشراكة والتعاون بين صحة جازان والجهات الحكومية والجمعيات الخيرية بالمنطقة ذات العلاقة بما يسهم في نشر وتعزيز مفهوم ثقافة تسهيل خدمات الرعاية الصحية المنزلية لمستفيدي ذوي الإعاقة، وتقديم الخدمات العلاجية للمستفيدين من برنامج الطب المنزلي والخدمات المساندة لذوي الإعاقة من خلال إسهامهما في المسؤولية الاجتماعية.

وأكد أمير منطقة جازان بالنيابة على أهمية مثل هذه الاتفاقيات في إيجاد التكامل في الأدوار بين القطاعات كافة وخاصة المبادرات النوعية وتضافر الجهود فيما بينها سعياً لتحقيق أفضل الخدمات للموطن والمقيم بالمنطقة.

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