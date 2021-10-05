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  استكمالا لجهود تنظيم المناطق العشوائية بجدة.. إزالة 230 عقارًا آيلا للسقوط بالسبيل

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  استكمالا لجهود تنظيم المناطق العشوائية بجدة.. إزالة 230 عقارًا آيلا للسقوط بالسبيل

  استكمالا لجهود تنظيم المناطق العشوائية بجدة.. إزالة 230 عقارًا آيلا للسقوط بالسبيل
http://almnatiq.net/?p=1041689

شرعت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات الأمنية والشركات الخدمية في إزالة عدد من المباني الآيلة للسقوط وذلك بواقع 230 عقار بحي السبيل في نطاق بلدية البلد الفرعية.
وأوضح المهندس محمد القحطاني، مدير عام العشوائيات في الأمانة، أن الإزالة تأتى استمرارا لأعمال التنظيم وإزالة المباني الآيلة للسقوط التي نفذتها أمانة جدة مؤخرا للعديد من المناطق والأحياء العشوائية والتي كان آخرها إزالة التعديات والورش المخالفة بحي كيلو 8.

وأضاف أن الأمانة أنهت المرحلة الأولى والثانية خلال الأسابيع الماضية والتي تضمنت توزيع الإشعارات على المباني الآيلة للسقوط، كما تم في المرحلة الثانية فصل الخدمات عن المباني المستهدفة تمهيدا لأعمال الازالة وذلك بمشاركة جميع الجهات الأمنية والشركات الخدمية، مضيفا أن الأمانة بدأت مطلع الأسبوع الجاري في المرحلة الثالثة المتمثلة في إزالة المباني الآيلة للسقوط حيث بلغ عدد العقارات المزالة خلال الثلاثة أيام الأولى 28 مبنى.

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