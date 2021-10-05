شاهد.. طائرة هندية تعلق في مكان غير متوقع.. ومسؤولون:” قديمة وخردة” 

في حادث مؤسف، تعرضت طائرة تابعة لشركة طيران الهند، إلى تعلقها تحت جسر مشاة على طريق دلهي – جور وغرام السريع خارج مطار دلهي، مما ترك الناس في حيرة من أمر وصول الطائرة إلى ذلك المكان.

وظهر في مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يمكن رؤية المركبات وهي تمر عبر أحد جانبي الطريق السريع، بينما يبدو الجانب الآخر محجوبًا إلى حد كبير من طرف الطائرة العالقة تحت الجسر.

وفي ذات السياق، أكدت شركة الطيران أنه لم يكن هناك أي حادث مؤسف، حيث كانت الطائرة قديمة، وقد تم بيعها من قبل الشركة لأحد الأشخاص، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت بينما كان ينقلها المشتري.

وقال متحدث باسم شركة طيران الهند: “هذه طائرة قديمة خردة تم بيعها بالفعل من قبلنا.، ولا توجد معلومات إضافية لأنها تتعلق بالشخص الذي تم بيعها له.

وقال مسؤول في مطار دلهي، عند الاتصال به، إنه لم تتأثر أي رحلة طيران أو طائرة عاملة جراء الحادثة.