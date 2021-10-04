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خبير طقس يحدد موعد وصول تبعات إعصار شاهين إلى مكة

خبير طقس يحدد موعد وصول تبعات إعصار شاهين إلى مكة

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خبير طقس يحدد موعد وصول تبعات إعصار شاهين إلى مكة

خبير طقس يحدد موعد وصول تبعات إعصار شاهين إلى مكة
http://almnatiq.net/?p=1041700
محررو المناطق:

حدد خبير الطقس صالح الشيخي؛ موعد وصول تبعات إعصار شاهين إلى مكة، متوقعا ‏تأثر المملكة بتلك التبعات.

وقال الشيخي: “بعد أن تتحول عملية الجذب المركزي إلى قوة طرد مركزي، وبإطلاق حصاره للكتل الرطبة والغازات المهمة للتفاعلات عموماً عبر الرياح، وهو ما يحدث الآن في الجزير”.

وتوقع أن تكون الحالة القادمة على منطقة ‫مكة المكرّمة، لافتا: “متوقع أمطار محلية اليوم الثلاثاء، وتتوسع خلايا رعدية من متوسطة لغزيرة على منطقة ‫مكة المكرّمة تتزامن مع تقدم تبعات الإعصار الذي سيغذي من الغد ‫الربع الخالي مروراً بشرورة ثم منطقة نجران ‫وجازان‫ وعسير، ومؤشراته لجازان تبدأ بتفاعلات ليلية، ثم بنهاية الأسبوع يتقدم وصولاً لخط عرض مكة المكرّمة”.

وأضاف: “من أمطار محلية إلى مؤثر خارجي بمنطقة ‫مكة المكرّمة آخر الأسبوع كتبعات الإعصار”، لافتا: “ستشهد أمطارا وسيولا وحبات بَرَد وصواعق ورياحا هابطة بمواقع مختلفة ‫في الطائف‫، وفي مكة المكرّمة، وجنوب شرقها ومحيطها بحرّاتها وتهامها، وتشمل السواحل بشكل أخف”.

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