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سرقة وأسلحة ومخدرات ونشر محتويات منافية.. 7 جرائم في قبضة رجال الأمن (فيديو)

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سرقة وأسلحة ومخدرات ونشر محتويات منافية.. 7 جرائم في قبضة رجال الأمن (فيديو)

سرقة وأسلحة ومخدرات ونشر محتويات منافية.. 7 جرائم في قبضة رجال الأمن (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1041705
المناطق - الرياض

نشر الحساب الرسمي للأمن العام على موقع “تويتر” مقطع فيديو يوضح جهود قوات الأمن في ضبط العديد من المخالفات التي وقعت خلال الأيام الماضية تحت عنوان “في قبضة رجال الأمن”.

وشملت هذه الجهود، القبض على أربعة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية ارتكبوا جرائم جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة ضُبط بحوزتهم مليون و360 ألفًا و586 ريالًا، والقبض على مقيم من الجنسية الموريتانية ضبط بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري.

كما تم القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية انتحلا موظف حكومي وسلبا العمالة الوافدة، ومقيم من الجنسية البنجلاديشية نشر محتوى على مواقع التواصل الاجاتماعي يتضمن سلوكيات تتنافى مع الآداء العامة والأخلاق الإسلامية، والقبض على مواطن ومقيم من الجنسية الأفغانية باعا السكراب والكابلات النحاسية المسروقة في مستودع تعود ملكيته للمواطن ويديره المقيم.

ونجح رجال الشرطة في القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية جمعا أموالًا مجهولة المصدر بلغت مليونين و120 ألف ريال وإيداعها بحسابات بنكية لمؤسسات خاصة، وثلاثة مخالفين لأمن الحدود من الجنسية اليمنية سطوا على منازل وسرقة ما تحويه من مقتنيات ثمينة.

 

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