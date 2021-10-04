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“المياه الوطنية” تحصل على شهادة الأيزو لإدارة استمرارية الأعمال

“المياه الوطنية” تحصل على شهادة الأيزو لإدارة استمرارية الأعمال

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“المياه الوطنية” تحصل على شهادة الأيزو لإدارة استمرارية الأعمال

“المياه الوطنية” تحصل على شهادة الأيزو لإدارة استمرارية الأعمال
http://almnatiq.net/?p=1041712

حصلت شركة المياه الوطنية على شهادة الآيزو (ISO 22301:2019) من منظمة ليلويدز ريجيستر (Lloyd’s Register) في مجال استمرارية الأعمال.

وأكدت الشركة أن حصولها على هذه الشهادة يأتي بعد تحقيقها المعايير اللازمة للحصول عليها، مبينةً أن من أبرزها: تحديد المخاطر لضمان استمرارية الأعمال، ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها، إضافة إلى تبني منهج وقائي لخفض تأثير الحوادث لأدنى مستوى، وضمان استمرار الأعمال الأساسية خلال أوقات الأزمات، وتخفيض فترات التوقف عن العمل لأدنى مستوى عند التعرض لأي حادث، بالإضافة إلى حماية الأفراد والسمعة.
وقالت الشركة، “طبقنا معايير شهادة الآيزو (ISO 22301:2019)، بالإضافة إلى تأسيس منهج استباقي لمجابهة الحوادث التي من شأنها التسبب في انقطاع العمليات، مما سيكون لذلك الأثر الكبير في زيادة ثقة المتعاملين مع الشركة على المستوى المحلي والعالمي”.
وأوضحت أن معيار ISO 22301 يُعد الإطار الرئيس لبناء المرونة التنظيمية الصادر عن المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، ويساعد في تحديد التهديدات المحتملة للشركة، ويكشف تأثير هذه التهديدات على العمليات والخدمات حال حدوثها. مشيرةً إلى أن المعيار يُمكّن الجهات الخدمية من تحديد الطرق اللازمة لضمان استمرار العمل، بما في ذلك وضع الخطط، وطريقة التنفيذ والتشغيل لتخفيف المخاطر، وتحديد الاستراتيجية لتجنب الأحداث التي تُسبب توقف الأعمال والخدمات.

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