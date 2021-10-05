انطلاق معسكر طويق ١٠٠٠ بجامعة تبوك

المناطق - تبوك

انطلقت فعاليات معسكر طويق ١٠٠٠، والذي يهدف لتدريب ١٠٠٠ خريج وخريجة حول المملكة ومن ضمنها منطقة تبوك ومحافظاتها.

المعسكر المقدم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وأكاديمية طويق، بالتعاون مع جامعة تبوك، يركز على مسار البرمجة بلغة swift لتطوير المواهب الوطنية في مجال برمجة التطبيقات لنظام iOS ، وذلك لسد الاحتياج في المجال التقني والبرمجي بإيجاد مبرمج من بين كل ١٠٠ مواطن.

وقال عميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات الدكتور ماجد أبو ركبة إنّ هذا المعسكر والمنتهي بالتوظيف يأتي لدعم وتوطين التقنية في تخصصات تقنية ذات حاجة في سوق العمل وتم توقيع العقود مع الخريجين على هذا الأساس.

وأضاف أن المدربين في المعسكر من ذوي الخبرات على مستوى العالم في التخصص وذوي خبرة في التدريب ، ويهدف لتخريج خريجين متدربين على احتياجات سوق العمل ومتمكنين برمجياً.