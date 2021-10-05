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مجلس الوزراء: استراتيجية تطوير عسير تهدف لتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية

مجلس الوزراء: استراتيجية تطوير عسير تهدف لتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية
خادم الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=1041743
المناطق - الرياض:

تابع مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم الجهود المبذولة لتنمية القطاع السياحي ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي، ولا سيما ما يتعلق بالعمل على تطوير وجهات سياحية عديدة ذات أفق عالمي في مختلف المناطق، والتي كان أحدثها إطلاق استراتيجية تطوير عسير الهادفة لتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية طوال العام.

وكان المجلس قد عقد جلسته اليوم الثلاثاءـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

واطلّع مجلس الوزراء على مجمل المحادثات والاجتماعات التي جرت مع عددٍ من دول العالم خلال الأسبوع، لتطوير العلاقات والدفع بمجالات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف إلى آفاق أرحب، وبما يعكس حرص المملكة الدائم على التفاعل البنّاء مع المجتمع الدولي في إرساء دعائم الأمن والسلم، والسعي لتحقيق ما فيه خير للبشرية.

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