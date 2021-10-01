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هل إضافة أقراص “الفوليك” للشامبو واستخدامه يوميًّا مفيد للشعر؟.. “الغذاء والدواء” تحسم الأمر

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هل إضافة أقراص “الفوليك” للشامبو واستخدامه يوميًّا مفيد للشعر؟.. “الغذاء والدواء” تحسم الأمر

هل إضافة أقراص “الفوليك” للشامبو واستخدامه يوميًّا مفيد للشعر؟.. “الغذاء والدواء” تحسم الأمر
http://almnatiq.net/?p=1041748
المناطق - الرياض:

أكّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنّه لا صحة للادعاءات بأن إضافة أقراص حمض الفوليك إلى الشامبو واستخدامه بشكل يومي له فوائد للشعر.

جاء ذلك نفيًّا لشائعة تقول إنّ طحن أقراص حمض الفوليك وإضافتها لعبوة كاملة من الشامبو واستخدامها بشكل يومي مفيد للشعر من حيث الكثافة وتنشيط البويصلات ومنع الشيب وإعطاء اللمعان.

وقالت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني: “لا يمكن ضمان سلامة المنتج في حال تم خلطه مع مواد كيمائية أو مستحضرات دوائية دون الأخذ بالاعتبار حسابات السمية والتغيرات الحمضية التي تؤثر على بيئة البكتيريا الموجودة بالشعر”.

وأضافت: “ممارسة خلط المواد الكيميائية أو المستحضرات الدوائية مع منتجات التجميل يجبان تتم عن طريق منشأة مرخصة وبنسب محددة”.

وأشارت إلى أنّ نشر طرق خلط وتصنيع المنتج التجميلي في وسائل الإعلام بما فيها منصات التواصل الاجتماعي، يعد مخالفاً لاشتراطات نظام منتجات التجميل الذي يحصر هذا النشاط على المنشآت المؤهلة والتي تم ادراجها كمصانع أو مستودعات مستوفية لشروط الإدراج.

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