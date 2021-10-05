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مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية مع الحكومة العراقية لتجنب الازدواج الضريبي

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مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية مع الحكومة العراقية لتجنب الازدواج الضريبي

مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية مع الحكومة العراقية لتجنب الازدواج الضريبي
خادم الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=1041768
المناطق - الرياض:

وافق مجلس الوزراء، على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية العراق لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت اليوم الثلاثاءـ عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

واستعرض المجلس، البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022، وما اشتمل عليه من ملامح رئيسة لتطــورات أداء الماليـة العامـة خـلال العـام 2021، وأهـم المستهدفات المالية وتقديـرات المؤشرات الاقتصادية لعــام 2022، وكذلك المبادرات والبرامج المزمع تنفيذها العام المقبل.

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