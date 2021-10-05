مجلس الوزراء يتناول جملة من النشاطات والفعاليات التي أقيمت خلال الأسبوع الماضي

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تناول مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز جملة من النشاطات والفعاليات التي أقيمت خلال الأسبوع، ومنها احتفاء المملكة بـ باليوم العالمي للمعلم، وما أبرزته من حرص الدولة واهتمامها برفع جودة التعليم والارتقاء به لأعلى المستويات العالمية وتعزيز مكانة المعلم ودوره المحوري في المنظومة التعليمية.

كما اطلّع مجلس الوزراء على مجمل المحادثات والاجتماعات التي جرت مع عددٍ من دول العالم خلال الأسبوع، لتطوير العلاقات والدفع بمجالات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف إلى آفاق أرحب، وبما يعكس حرص المملكة الدائم على التفاعل البنّاء مع المجتمع الدولي في إرساء دعائم الأمن والسلم، والسعي لتحقيق ما فيه خير للبشرية.

وعقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم الثلاثاءـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.