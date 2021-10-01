اللجنة التوجيهية لمشروع كود الطرق تعقد اجتماعها الأول برئاسة نائب وزير النقل

المناطق - الرياض:

عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع كود الطرق اجتماعها الأول، وذلك برئاسة نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي

يأتي هذا المشروع بتكليف من وزارة النقل والخدمات اللوجستية للمركز الوطني لسلامة الطرق، حيث يعمل المركز على إعداد كود الطرق السعودي، بالتعاون مع الجهات المشاركة.

ويهدف المشروع إلى إعداد وتطویر كود طرق للمملكة وآلیة تفعيله كمرجع فني للجهات المسؤولة عن الطرق بجمیع مستوياتها، وذلك بهدف تمكين الجهات من الوصول إلى المعلومات الضروریة لتخطیط، وتصمیم، وتنفیذ، وتشغیل، وصیانة الطرق، بجمیع تصنیفاتها في المملكة.

ويتلخص مفهوم الكود بأنه مجموعة من الأنظمة والمعاییر المكتوبة التي تحكم الطرق الإداریة والمالیة والتقنیة والفنیة، وتضمن التجانس.

في السياق، أكّد “الدلامي” أهمية هذه التجربة كونها ستنعكس بشكل إيجابي على الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أهمية توحيد الجهود بين كافة الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات هذا المشروع، مؤكداً أن المواصفات الحالية تعتبر مميزة، وأن الكود سيسهم في توحيد تطبيق هذه المعايير والمواصفات على كافة شبكة طرق المملكة، والتأكد من تطبيقها وفقًا لأعلى معايير الجودة.

وتعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالشراكة مع كافة الجهات ذات العلاقة على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تهدف لوصول المملكة للمركز السادس عالميًّا في جودة الطرق، بما ينعكس على جودة الحياة ومواصلة العمل على تحقيق رؤية المملكة 2030.