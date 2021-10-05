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“الوزراء” يوافق على تعديل القواعد المنظمة لعمل اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية
خادم الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=1041780
المناطق - واس:

وافق مجلس الوزراء على تعديل القواعد المنظمة لعمل اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية ـ الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (318) وتاريخ 18 / 6 / 1439هـ وذلك على النحو الوارد في القرار.

وعقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم الثلاثاءـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

واطلّع مجلس الوزراء على مجمل المحادثات والاجتماعات التي جرت مع عددٍ من دول العالم خلال الأسبوع، لتطوير العلاقات والدفع بمجالات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف إلى آفاق أرحب، وبما يعكس حرص المملكة الدائم على التفاعل البنّاء مع المجتمع الدولي في إرساء دعائم الأمن والسلم، والسعي لتحقيق ما فيه خير للبشرية.

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