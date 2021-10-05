الجوازات: التوسع في الخدمات الإلكترونية ساهم في الحد من مخالفات نظام الإقامة

المناطق - الرياض

أكّد اللواء دكتور صالح المربع نائب مدير عام الجوازات، العمل على تسهيل تقديم الخدمات لكل المواطنين والمقيميين وذلك من خلال منصة “أبشر” التي تشرف عليه وزارة الداخلية.

وأضاف خلال مقابلة مع فضائية “العربية”، اليوم الثلاثاء، أن الأشخاص بإمكانهم الدخول على المنصة وإنهاء الخدمات واستصدار الأوراق المطلوبة، مشدّدًا على أنّ التوسع في الخدمات الإلكترونية ساهم بشكل كبير جدًا في الحد من المخالفات بحيث أصبح المقيم أو الوافد له الحق في الدخول على النظام والإطلاع على سجلاته وبياناته ومعرفة تاريخ انتهاء إقامته، ومن ثم يمكن تجديدها.

وأوضح أنه بعد الاعتراف بالهوية الرقمية، فقد أصبح من حق المواطن أو الوافد أو المخالف أن تكون وثائقه على جواله، وبالتالي تكون بحوزته في أي مكان تُطلب منه.

وأشار إلى أنّ مثل هذه الإجراءات ساهمت بشكل كبير في تقليل المخالفات ونشر الوعي بين الوافدين بشكل كبير.