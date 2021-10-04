بلدية بيشة ترفع جاهزيتها للحالة المطرية على المحافظة

المناطق - الرياض:

رفعت بلدية بيشة جاهزيتها واستعداداتها للحالة المطرية التي أشارت إليها الأرصاد على محافظة بيشة، بتوجيهِ ومتابعةِ رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان.

وأوضح رئيس بلدية بيشة علي آل جلبان أنه وبناءً على تحذيرات الأرصاد فقد أكملت بلدية بيشة جاهزيتها للاستعداد للحالة المطرية وتقلبات الأجواء على المحافظة خلال هذه الأيام بحسب ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لافتًا إلى أن البلدية تتابع تقارير ‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وأهاب ابن جلبان بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية أثناء هطول الأمطار وجريان السيول والبقاء في أقرب منطقة أمنة حتى زوال الخطر.

وتابع أن البلدية أكملت استعداداها لمثل هذه الأجواء من خلال تكامل منظومة الأعمال واستنفار الجهود وانتشار المعدات وفرق العمل الميدانية من عمال ومشرفين، إلى جانب صيانةِ ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة التي تخضع لإشراف البلدية، والتأكد من جاهزية المضخات والمعدات وتوزيع المهام للتعامل مع الآثار التي قد تنجم عن الأمطار حال هطولها.

وكان قد حذر المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على محافظة بيشة بدءًا من الثلاثاء وحتى الخميس، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.