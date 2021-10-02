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أمانة الجوف تنجز 65% من سفلتة مخطط جنوب غرب قارا بمدينة سكاكا

أمانة الجوف تنجز 65% من سفلتة مخطط جنوب غرب قارا بمدينة سكاكا
سفلتة مخطط جنوب غرب قارا بمدينة سكاكا
http://almnatiq.net/?p=1041808
المناطق - الجوف:

تواصل أمانة منطقة الجوف، تنفيذ أعمال السفلتة في مخطط جنوب غرب قارا، ضمن خططها وجهودها المستمرة لإنشاء وتطوير وتأهيل الطرق داخل أحياء وشوارع مدينة سكاكا.

وتجاوزت نسبة الإنجاز 65% في المشروع الذي تبلغ تكلفته 1.2 مليون ريال ويشمل 11 شارعًا بمجموع أطوال 2450 مترًا.

من جانبه، قال أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان، إنّ الإدارات المختصة بالأمانة تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتلبية احتياجات أهالي المخطط من الخدمات البلدية المختلفة، وفق الإمكانات المتاحة حاليًّا والدراسات التي أعدتها الأمانة.

وأضاف أنَّ أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها تحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وفق توجيهات الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالعمل على تلبية تطلعات أبناء المنطقة.

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