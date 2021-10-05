دوري المحترفين.. فيديو يوثق أبرز الحالات التحكيمية في الجولة السادسة

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استعرضت دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، أبرز الحالات التحكيمية التي شهدتها الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم تشارك الجمهور الرياضي أهم الحالات التحكيمية في الجولة السادسة من ⁦@SPL⁩ 🔽 pic.twitter.com/YouU78D0zv — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) October 5, 2021

ويحتل الاتحاد صدارة جدول الترتيب برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين ضمك صاحب المركز الثاني، فيما يحل النصر ثالثًا برصيد 12 نقطة، علمًا بأن لعب مباراة أقل.

ويحل الهلال في المركز الرابع من 12 نقطة أيضًا من ست مباريات، فيما يحتل الرائد المركز الخامس برصيد 11 نقطة جمعها من سبع مباريات.