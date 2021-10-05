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دوري المحترفين.. فيديو يوثق أبرز الحالات التحكيمية في الجولة السادسة

دوري المحترفين.. فيديو يوثق أبرز الحالات التحكيمية في الجولة السادسة

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دوري المحترفين.. فيديو يوثق أبرز الحالات التحكيمية في الجولة السادسة

دوري المحترفين.. فيديو يوثق أبرز الحالات التحكيمية في الجولة السادسة
دوري المحترفين
http://almnatiq.net/?p=1041836
محررو المناطق:

استعرضت دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، أبرز الحالات التحكيمية التي شهدتها الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويحتل الاتحاد صدارة جدول الترتيب برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين ضمك صاحب المركز الثاني، فيما يحل النصر ثالثًا برصيد 12 نقطة، علمًا بأن لعب مباراة أقل.

ويحل الهلال في المركز الرابع من 12 نقطة أيضًا من ست مباريات، فيما يحتل الرائد المركز الخامس برصيد 11 نقطة جمعها من سبع مباريات.

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