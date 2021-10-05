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بعد السماح لـ 3 فئات بالقدوم إلى المملكة.. الداخلية تستثني هؤلاء من الحجر المؤسسي

بعد السماح لـ 3 فئات بالقدوم إلى المملكة.. الداخلية تستثني هؤلاء من الحجر المؤسسي

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بعد السماح لـ 3 فئات بالقدوم إلى المملكة.. الداخلية تستثني هؤلاء من الحجر المؤسسي

بعد السماح لـ 3 فئات بالقدوم إلى المملكة.. الداخلية تستثني هؤلاء من الحجر المؤسسي
http://almnatiq.net/?p=1041840
المناطق - واس:

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه يستثنى مـن تطبيـق الحجـر المؤسسـي للفئات التي سُمح لها بالدخول إلى المملكة مباشرة، مـن تلـقـوا جرعـة أو اسـتكملوا تلقـي جرعـات اللقـاح داخـل المملكـة، على أن يشمل ذلـك مرافقـي تلـك الفئـات وعائلاتهم، والعاملين في القطاعين العام والخاص.

وقررت وزارة الداخلية السماح بالقـدوم بشكل مباشـر إلى المملكـة مـن الـدول الـتي يتطلـب القـدوم منهـا قضـاء (14) يومـًا خارجها قبل الدخول إلى المملكة، للفئات التالية، علـى أن يطبـق علـيهم الحجـر المؤسسـي، ويتم أخـذ اللقـاح خـلال مـدة الحجـر المؤسسي:

1 – أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في الجامعات والكليات والمعاهد.

2- المعلمون والمعلمات في التعليم العام.

3- الهيئـة التدريبيـة في المؤسسـة العامـة للتـدريب التقني والمهـني ومعاهـد التدريب.

4- طـلاب المـنح.

(ثانيـًا) رفع تعليق سفر المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى مملكة البحرين، مع تطبيق الاشتراطات المعلنة لسفر المواطنين سابقًا.

وشدّد  مصدر مسؤول في وزارة الداخلية على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.

وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

 

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