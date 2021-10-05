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أخصائية تغذية تحذر البالغين من الإفراط في تناول الحليب يوميًّا لهذه الأسباب (فيديو)

أخصائية تغذية تحذر البالغين من الإفراط في تناول الحليب يوميًّا لهذه الأسباب (فيديو)

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حددت المقدار اليومي المناسب.. أخصائية تغذية: الحليب يسبب السمنة (فيديو)

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أخصائية تغذية تحذر البالغين من الإفراط في تناول الحليب يوميًّا لهذه الأسباب (فيديو)

أخصائية تغذية تحذر البالغين من الإفراط في تناول الحليب يوميًّا لهذه الأسباب (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1041864
المناطق - الرياض

نصحت أخصائية التغذية وسام باكير، بعدم يتناول الشخص البالغ أكثر من ثلاثة أكواب من الحليب يوميًّا.

وقالت خلال مقابلة مع برنامج “سيدتي” على شاشة روتانا خليجية”، اليوم الثلاثاء، إنّ من يتناول الحليب بأكثر من ثلاثة أكواب قد يعرض نفسه للخطر.

وأضافت أن مرضى الحساسية يُحظر عليهم تناول الحليب “البقري”، وأن يتم استبداله بحليب آخر، مشيرة إلى أن من يعانون من مشكلات في القلب قد يكون الحليب البقري ضارًا بالنسبة لهم، وأرجعت ذلك إلى أنّ الحليب يحتوي على دهون مشبعة تكون مضرة.

وأشارت إلى أنّ الأمر نفسه ينبطق على الحليب خالي الدسم الذي قد يُحدث مشكلات أخرى.

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