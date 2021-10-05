الخريف: نقل اختصاص إصدار شهادات منشأ المنتجات لوزارة الصناعة يساهم في تحفيز القدرات الصناعية

المناطق - الرياض

أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريف، أنّ نقل اختصاص إصدار شهادات المنشأ لجميع المنتجات الوطنية إلى الوزارة يساهم في تحفيز القدرات الصناعية.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مساء الثلاثاء: “أتقدم بالشكر لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد، على موافقة مجلس الوزراء بنقل اختصاص إصدار شهادات المنشأ لجميع المنتجات الوطنية إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية”.

وأضاف: “(هذه الخطوة) تجعلنا أمام تطلعات وطنية لتحفيز وبناء القدرات الصناعية المحلية والمنافسة عالميًا”.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق خلال جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على نقل اختصاص إصدار شهادات المنشأ لجميع المنتجات الوطنية من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.