“فيسبوك ضللت الجميع”.. أبرز تصريحات مسربة أسرار العملاق الأزرق أمام الكونغرس

المناطق - وكالات:

أدلت مدير المحتوى السابق لشركة فيسبوك فرانسيس هوغن، بتصريحات نارية خلال جلسة الاستماع التي عقدها مجلس الشيوخ الأمريكي للاستماع إلى شهادتها.

وكانت هوغن قد سربت مجموعة من الوثائق الداخلية لفيسبوك وكشفت عن ممارسات قالت إنها “تعطي الأولوية للربح على أمان المستخدمين”.

وفيما يلي أهم ما تحدثت به فرانسيس هوغن أمام جلسة مجلس الشبوخ الأمريكي التي يترأسها السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال: