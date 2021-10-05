“فيسبوك ضللت الجميع”.. أبرز تصريحات مسربة أسرار العملاق الأزرق أمام الكونغرس

أدلت مدير المحتوى السابق لشركة فيسبوك فرانسيس هوغن، بتصريحات نارية خلال جلسة الاستماع التي عقدها مجلس الشيوخ الأمريكي للاستماع إلى شهادتها.
وكانت هوغن قد سربت مجموعة من الوثائق الداخلية لفيسبوك وكشفت عن ممارسات قالت إنها “تعطي الأولوية للربح على أمان المستخدمين”.
وفيما يلي أهم ما تحدثت به فرانسيس هوغن أمام جلسة مجلس الشبوخ الأمريكي التي يترأسها السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال:
- منتجات فيسبوك تؤذي الديمقراطية والأطفال
- يمكننا الاستفادة من إمكانات فيسبوك دون تهديد الأطفال
- القرارات التي تتخذ داخل فيسبوك مدمرة لأطفالنا ولذلك يجب مطالبة الشركة بإجراء تغييرات
- فيسبوك تركز على جني الأرباح وهو ما أدى أحيانا إلى إحداث ضرر للناس
- فيسبوك تخفي أمورا قد تؤدي إلى إحداث ضرر وهي تعمل في الظل وضد الصالح العام
- يجب إخضاع فيسبوك لقوانين تنظم عملها وهي تخفي المستندات التي تؤدي لفهم منتجاتها
- فيسبوك تخفي البيانات وهي تختار عدم الإجابة عن الأسئلة بخصوص حماية الأطفال
- المشكلات التي نواجهها بشأن الخصوصية في فيسبوك يمكن حلها
- يمكن للكونغرس تغيير القواعد المنظمة لعمل فيسبوك وأن يحد من الضرر
- فرانسيس هاوغن: فيسبوك تعلم أن الخوارزميات المعززة التي تستخدمها سوف تضر بصحة الأطفال
- زوكربيرغ لديه دور أساسي ويمكنه التحكم بشكل أحادي وهو مسؤول عن تصميم الخوارزميات
- فرانسيس هاوغن: يتعين على فيسبوك أن تقر بأنها اتخذت خيارات تندم عليها والطريقة الوحيدة هي الاعتراف بالحقيقة
- لا أعتقد أن هدف فيسبوك الأساسي هو أن تصبح منصة مؤذية
- الأولوية في المشاريع الجديدة لفيسبوك كانت تعطى للربح على حساب التوصيات بشأن السلامة
- فيسبوك لا تخفي المعلومات فحسب وإنما تحجبها وتقوم بالتضليل أيضا حين يتم الاستفسار بشأنها
- هناك 600 ألف حساب للأطفال على فيسبوك ما كان لها أن تكون على الموقع
- فيسبوك تعلم أن هناك حسابات لأطفال تحت سن 13 سنة على موقعها
- فيسبوك تجني أرباحا طائلة من الإعلانات التي يستخدم الأطفال فيها
- الخوارزميات في فيسبوك قد تؤدي إلى فقدان الأطفال لشهيتهم والموقع يعلم ذلك
- فيسبوك تقول إن لديها تقنية الذكاء الاصطناعي التي ستساعد في التخلص من المحتوى الضار
- خبراء داخل فيسبوك أكدوا أن الذكاء الاصطناعي لن يساعد في التخلص من المحتوى الضار
- هناك سلسلة من الإجراءات التي أكدت أن فيسبوك اختارت الربح المالي على حساب المصلحة العامة
- فيسبوك لم تتمكن من اكتساب الثقة بشأن مدى تأثير محتواها على الأطفال
- البحوث الداخلية في فيسبوك تعرف بالمشاكل التي يواجهها الأطفال على الإنترنت مثل التنمر
- البحوث الداخلية في فيسبوك تعلم المشاكل التي يواجهها الأطفال على الإنترنت مثل التنمر
- التنمر على الأطفال في تطبيق إنستغرام يؤدي إلى نتائج كارثية وفيسبوك تعلم هذا
- فيسبوك تعلم أن من شأن التنمر أن يغير من سلوكيات الأطفال على نحو ضار
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