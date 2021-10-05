مصر ترفع درجة الاستعداد القصوى لتنفيذ أكبر موجة لإزالة التعديات

المناطق - وكالات:

أعلنت الحكومة المصرية عن رفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات على أراضي الدولة وكذلك التعديات على نهر النيل فى جميع المحافظات، تنفيذًا توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت وزارة الموارد المائية المصرية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن وزير الري محمد عبد العاطي وجه برفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات فى جميع المحافظات ومنها محافظة القليوبية تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، وذلك بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

ووضعت وزارة الزراعة المصرية خطة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية في البلاد، بعد يومين من تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي من تدخل الجيش المصري إذا تطلب الأمر.