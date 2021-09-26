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حددت المقدار اليومي المناسب.. أخصائية تغذية: الحليب يسبب السمنة (فيديو)

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حددت المقدار اليومي المناسب.. أخصائية تغذية: الحليب يسبب السمنة (فيديو)

حددت المقدار اليومي المناسب.. أخصائية تغذية: الحليب يسبب السمنة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1041885
محررو المناطق

قالت وسام باكير أخصائية تغذية، أن الحليب يمكن أن يكون سببا في السمنة، لأن الدهون المشبعة به تعمل على تثبيط السمنة والخلايا الدهنية.

وأضافت أخصائية تغذية في لقاء ببرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية” أنه يمكن تعويض ذلك بالحليب النباتي، مشيرة إلى أن يجيب أن يكون تناول الحليب بشكل معقول بأن يكون هناك  3 حصص يوميا لكل فئة عمرية.

 

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