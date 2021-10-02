“انفجار في الشعيرات الدموية”.. استشاري يحدد 9 أسباب لظهور العلامات الزرقاء على الجسم

المناطق - وكالات:

يعاني بعض الأشخاص من ظهور علامات زرقاء على الجسم، الأمر الذي يحير الكثيرين، وبحسب الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية، فإن العلامات الزرقاء التي تظهر فجأة في أجسامنا بدون مقدمات، هي عبارة عن كدمات أو تجمعات دموية، أو تحديدًا انفجار الشعيرات الدموية الدقيقة أسفل الجلد.

وأكد “حلمي أن أسباب ظهور العلامات الزرقاء على الجسم تحدث نتيجة لمجموعة من العوامل تؤدي إلى ظهور تلك العلامات الزرقاء على الجلد، والتي دائمًا ما تسبب القلق لأصحابها، مؤكدًا أنها في الغالب تكون، أحد الأسباب التالية: