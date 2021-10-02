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“انفجار في الشعيرات الدموية”.. استشاري يحدد 9 أسباب لظهور العلامات الزرقاء على الجسم

“انفجار في الشعيرات الدموية”.. استشاري يحدد 9 أسباب لظهور العلامات الزرقاء على الجسم
العلامات الزرقاء على الجسم
http://almnatiq.net/?p=1041889
المناطق - وكالات:

يعاني بعض الأشخاص من ظهور علامات زرقاء على الجسم، الأمر الذي يحير الكثيرين، وبحسب الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية، فإن العلامات الزرقاء التي تظهر فجأة في أجسامنا بدون مقدمات، هي عبارة عن كدمات أو تجمعات دموية، أو تحديدًا انفجار الشعيرات الدموية الدقيقة أسفل الجلد.

وأكد “حلمي أن أسباب ظهور العلامات الزرقاء على الجسم تحدث نتيجة لمجموعة من العوامل تؤدي إلى ظهور تلك العلامات الزرقاء على الجلد، والتي دائمًا ما تسبب القلق لأصحابها، مؤكدًا أنها في الغالب تكون، أحد الأسباب التالية:

  • الإفراط في تناول المكملات الغذائية دون إشراف طبي، لأن بعضها فيه مكونات بتأثر على تخثر الدم.
  • نقص فيتامين C و
  • أدوية مضادات الاكتئاب.
  • تناول أدوية السيولة.
  • تقدم العمر.
  • ضعف الأوعية الدموية.
  • انفجار الشعيرات من أقل إصابة أو بدون.
  • مرض السكري.
  • التهاب الأعصاب، الذي يسبب قلة الإحساس بالألم، والتعرض لخبطات دون الشعور بها لكن ظهور تأثيرها فيما بعد.

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