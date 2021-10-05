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الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة من الأربعاء إلى الجمعة

الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة من الأربعاء إلى الجمعة
الأرصاد: هطول أمطار رعدية على محافظة الطائف
http://almnatiq.net/?p=1041897
محررو المناطق:

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار التأثير غير المباشر للحالة المدارية على بعض مناطق المملكة، من يوم غد الأربعاء، إلى الجمعة.

وأكد أن بعض مناطق المملكة ستشهد أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، وتصحب غالبًا بزخات من البرد ورياح هابطة تصل سرعتها إلى 50 كم/س، وتؤدي إلى إثارة الغبار على منطقة نجران (الخرخير، وشرورة)، ومن ثم (نجران، وحيونا، وبدر الجنوب).

وأضاف أن هذه الأجواء ستمتد أيضًا إلى منطقة عسير (أبها، وخميس مشيط، وظهران الجنوب، والحرجة وسراة عبيدة، ومحايل، والمجاردة، ورجال ألمع، وبارق، وتنومة، والنماص، وبلقرن، وبيشة، وتثليث).

كما ستؤثر على منطقة جازان (بيش، وأبو عريش، والطوال، وصامطة، وفرسان، وفيفا، والعارضة، والداير، وهروب، والخوبة، والحقو)، والباحة (الباحة، وبلجرشي، والمندق، والحجرة، وقلوة، والمخواه، والعقيق).

وتوقع هطول أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة يومي الأربعاء والخميس على أجزاء من محافظات الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، مضيفا أنه لا يستبعد أن تتأثر أجزاء من مكة المكرمة، والجموم، والكامل، وخليص، والليث، والقنفذة يوم الأربعاء بتواجد السحب الرعدية الممطرة وتأثير الرياح الهابطة شديدة السرعة المثيرة للغبار.

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