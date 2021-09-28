خبراء تغذية: الزجاجات البلاستيكية تسبب السرطان وتضعف المناعة

المناطق - وكالات:

تشكل الزجاجات البلاستيكية مخاطر كبير على صحة الإنسان، حيث أكد خبراء تغذية أن الزجاجات البلاستيكية تعد أحد الأسباب الرئيسية لأمراض السرطان وضعف المناعة.

وقالت الدكتورة عاليا صلاح، أخصائية التغذية الإكلينيكية والسمنة، إن خطورة استخدام الزجاجات البلاستيكية على صحة الأشخاص، تكمن في أنها تحتوي على مواد مسرطنة، خاصة إذا تفاعلت مع المياه أو الشمس، وعلى المدى البعيد من الاستخدام المتكرر، فقد تتسبب في إصابة الإنسان بالسرطان.

وأوضحت أخصائية التغذية، أنّ الحد الأقصى المسموح به لإعادة استخدام زجاجات المياه أو العصائر البلاستيكية 3 مرات فقط، ولفتت إلى أهمية قراءة الأرقام المكتوبة أسفل الزجاجات لتحديد عدد مرات الاستخدام: “الرقم 1 يشير إلى الاستخدام مرة واحدة فقط، و3 و5 الاستخدام لأكثر من مرة، أما 6 و7 و8 فهي زجاجات محظورة وغير صالحة للشرب أو الحفظ”، ناصحًة بحفظ المياه والعصائر في قارورات زجاجية والابتعاد عن البلاستيك.

من جهته، أكد الدكتورمحمد شحاتة، أخصائي التغذية العلاجية، أنّ استخدام الزجاجات البلاستيكية أكثر من مرة عادة خاطئة وغير صحيّة، وتؤثر على طعم ومذاق المياه أو العصائر، بسبب تفاعلها مع المواد المختلفة، كما أنّ مادة البلاستيك تتأثر بالتفاعل مع الشمس.

وأكد أخصائي التغذية العلاجية، أنّ إعادة استخدام الزجاجات البلاستيكية يؤثر بشدة على المناعة والصحة، وبالتالي يتعرض الجسم للهجوم من الميكروبات والجراثيم المختلفة، إذ إنّ الزجاجات المصنوعة من البلاستيك غير قابلة للتطهير، وبالتالي يكون الشخص عرضة للفيروسات، ناصحا باستخدام الزجاج أفضل، كونه أكثر متانة وصحي عن البلاستيك.