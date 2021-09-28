احدث الأخبار

خبراء تغذية: الزجاجات البلاستيكية تسبب السرطان وتضعف المناعة
أبرز المواد
 تسبب في وفاة 4 وإصابة 5 آخرين.. “المرور” يعلن نتائج التحقيق في حادث شاحنة المدينة المنورة
أبرز المواد
 أخصائية تغذية تحذر البالغين من الإفراط في تناول الحليب يوميًّا لهذه الأسباب (فيديو)
أبرز المواد
 حددت المقدار اليومي المناسب.. أخصائية تغذية: الحليب يسبب السمنة (فيديو)
أبرز المواد
 القبض على مقيم ارتكب جرائم سطو على محال تجارية ومنازل في عسير
أبرز المواد
 الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة من الأربعاء إلى الجمعة
أبرز المواد
 مصر ترفع درجة الاستعداد القصوى لتنفيذ أكبر موجة لإزالة التعديات
أبرز المواد
 6 قرارات جديدة.. التفاصيل الكاملة لجلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين
أبرز المواد
 الخريف: نقل اختصاص إصدار شهادات منشأ المنتجات لوزارة الصناعة يساهم في تحفيز القدرات الصناعية
أبرز المواد
 السر وراء استغراق إصلاح خلل منصات “فيس بوك” نحو 7 ساعات
أبرز المواد
 “رويترز”: مستخدمون يشكون من تعرض تطبيق إنستغرام لمشاكل
أبرز المواد
 الموارد البشرية: دعم الكهرباء مشمول مع معاش الضمان.. و”هكذا” يتم صرفه
أبرز المواد
خبراء تغذية: الزجاجات البلاستيكية تسبب السرطان وتضعف المناعة

خبراء تغذية: الزجاجات البلاستيكية تسبب السرطان وتضعف المناعة

أبرز المواد
تسبب في وفاة 4 وإصابة 5 آخرين.. “المرور” يعلن نتائج التحقيق في حادث شاحنة المدينة المنورة

تسبب في وفاة 4 وإصابة 5 آخرين.. “المرور” يعلن نتائج التحقيق في حادث شاحنة المدينة المنورة

أبرز المواد
أخصائية تغذية تحذر البالغين من الإفراط في تناول الحليب يوميًّا لهذه الأسباب (فيديو)

أخصائية تغذية تحذر البالغين من الإفراط في تناول الحليب يوميًّا لهذه الأسباب (فيديو)

أبرز المواد
حددت المقدار اليومي المناسب.. أخصائية تغذية: الحليب يسبب السمنة (فيديو)

حددت المقدار اليومي المناسب.. أخصائية تغذية: الحليب يسبب السمنة (فيديو)

أبرز المواد

خبراء تغذية: الزجاجات البلاستيكية تسبب السرطان وتضعف المناعة

خبراء تغذية: الزجاجات البلاستيكية تسبب السرطان وتضعف المناعة
الزجاجات البلاستيكية
http://almnatiq.net/?p=1041907
المناطق - وكالات:

تشكل الزجاجات البلاستيكية مخاطر كبير على صحة الإنسان، حيث أكد خبراء تغذية أن الزجاجات البلاستيكية تعد أحد الأسباب الرئيسية لأمراض السرطان وضعف المناعة.

وقالت الدكتورة عاليا صلاح، أخصائية التغذية الإكلينيكية والسمنة، إن خطورة استخدام الزجاجات البلاستيكية على صحة الأشخاص، تكمن في أنها تحتوي على مواد مسرطنة، خاصة إذا تفاعلت مع المياه أو الشمس، وعلى المدى البعيد من الاستخدام المتكرر، فقد تتسبب في إصابة الإنسان بالسرطان.

وأوضحت أخصائية التغذية، أنّ الحد الأقصى المسموح به لإعادة استخدام زجاجات المياه أو العصائر البلاستيكية 3 مرات فقط، ولفتت إلى أهمية قراءة الأرقام المكتوبة أسفل الزجاجات لتحديد عدد مرات الاستخدام: “الرقم 1 يشير إلى الاستخدام مرة واحدة فقط، و3 و5 الاستخدام لأكثر من مرة، أما 6 و7 و8 فهي زجاجات محظورة وغير صالحة للشرب أو الحفظ”، ناصحًة بحفظ المياه والعصائر في قارورات زجاجية والابتعاد عن البلاستيك.

من جهته، أكد الدكتورمحمد شحاتة، أخصائي التغذية العلاجية، أنّ استخدام الزجاجات البلاستيكية أكثر من مرة عادة خاطئة وغير صحيّة، وتؤثر على طعم ومذاق المياه أو العصائر، بسبب تفاعلها مع المواد المختلفة، كما أنّ مادة البلاستيك تتأثر بالتفاعل مع الشمس.

وأكد أخصائي التغذية العلاجية، أنّ إعادة استخدام الزجاجات البلاستيكية يؤثر بشدة على المناعة والصحة، وبالتالي يتعرض الجسم للهجوم من الميكروبات والجراثيم المختلفة، إذ إنّ الزجاجات المصنوعة من البلاستيك غير قابلة للتطهير، وبالتالي يكون الشخص عرضة للفيروسات، ناصحا باستخدام الزجاج أفضل، كونه أكثر متانة وصحي عن البلاستيك.

روابط ذات صلة

ناشط بيئي: العسل قد يسبب السرطان في هذه الحالة (فيديو)

ناشط بيئي: العسل قد يسبب السرطان في هذه الحالة (فيديو)
بروفيسور يفجر مفاجأة حول تأثير ماء زمزم في محاربة مرض السرطان (فيديو)

بروفيسور يفجر مفاجأة حول تأثير ماء زمزم في محاربة مرض السرطان (فيديو)
الكشف عن نتائج صادمة حول علاقة مشروبات الفواكه بالسرطان

الكشف عن نتائج صادمة حول علاقة مشروبات الفواكه بالسرطان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*