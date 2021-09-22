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خبراء يحذرون من تخزين البصل في الثلاجة: “ينتج رائحة كريهة”

خبراء يحذرون من تخزين البصل في الثلاجة: “ينتج رائحة كريهة”

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خبراء يحذرون من تخزين البصل في الثلاجة: “ينتج رائحة كريهة”

خبراء يحذرون من تخزين البصل في الثلاجة: “ينتج رائحة كريهة”
تخزين البصل في الثلاجة
http://almnatiq.net/?p=1041909
محررو المناطق:

حذر خبراء من تخزين البصل في الثلاجة لمذاقه المميز ورائحته القوية التي تجعل من الصعب تقطيعه وتخزينه في الثلاجة مثل الخضراوات الأخرى.

وأشار الخبراء إلى أن رائحة البصل المقشر القوية ونكهته يضيفا مذاقا خاصا إلى أي وجبة، ولكن عندما نتركه دون قشرته، ينتج رائحة كريهة، بحسب موقع «تايمز أوف ناو» الهندي.

ويقول الخبراء، إنّ البصل غني بالكبريت ومليء بالعديد من الصفات الطبية وغني بالخصائص المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات، ولا يكون تقشيره وتخزينه فكرة جيدة لأن البصل المقشر أو المفروم يمكن أن يتلوث بسهولة بالبكتيريا ومسببات الأمراض الموجودة في البيئة، ما يؤدي إلى أكسدة البصل وقد يؤدي إلى تكاثر مسببات الأمراض وإلحاق المزيد من الضرر.

وفي حالة تبريد البصل المقشر، فالرطوبة ودرجة الحرارة الباردة داخل الثلاجة قد تجعله يفقد القرمشة ويتحول إلى رطب، ما يفسح المجال لتطور مسببات الأمراض وهذا يقلل من مستوى المغذيات ويؤدي إلى نمو البكتيريا.

الطريقة الصحيحة لتخزين البصل

ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية «USDA»، فأفضل طريقة لتخزين البصل هي الاحتفاظ به في حاوية مغلقة عند درجة حرارة 40 درجة فهرنهايت أو 4.4 درجة مئوية داخل الثلاجة، منعًا لتعفنه وفساده وإنتاج بكتيريا ضارة.

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