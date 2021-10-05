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تسبب في وفاة 4 وإصابة 5 آخرين.. “المرور” يعلن نتائج التحقيق في حادث شاحنة المدينة المنورة

تسبب في وفاة 4 وإصابة 5 آخرين.. “المرور” يعلن نتائج التحقيق في حادث شاحنة المدينة المنورة

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تسبب في وفاة 4 وإصابة 5 آخرين.. “المرور” يعلن نتائج التحقيق في حادث شاحنة المدينة المنورة

تسبب في وفاة 4 وإصابة 5 آخرين.. “المرور” يعلن نتائج التحقيق في حادث شاحنة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=1041915
محررو المناطق

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، نتائج التحقيق في الحادث المروري الذي تسببت فيه شاحنة في المدينة المنورة.

وقالت الإدارة العامة للمرور، في بيان  لها مساء اليوم الثلاثاء إن نتائج التحقيق وإجراءات الاستدلال الأولية والفحص الفني، في الحادث المروري الذي تسببت فيه شاحنة في المدينة المنورة بتاريخ 21/2/1443 هـ، ونتج عنه أربع وفيات وخمس إصابات، أثبتت أن بطاقة تشغيل الشاحنة كانت منتهية وكان السائق بحالة غير طبيعية.

وأضافت أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق السائق وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

وتسبب حادث اصطدام شاحنة نقل مسرعة بمركبات متوقفة على الإشارة الضوئية على طريق الإمام علي بن أبي طالب بالدائري الثاني في المدنية المنورة، في وفاة 4 أشخاص حياتهم وإصابة 5 آخرين.

وأوضح  المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، خالد بن مساعد السهلي، أن عمليات الهيئة بالمنطقة 997 تلقت في تمام الساعة 12:39 من ظهر يوم الثلاثاء بلاغًا يفيد بوقوع حادث في تقاطع طريق على بن أبي طالب مع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني).

وأضاف أنه جاء في تفاصيل البلاغ أن حادث المدنية المنورة ناتج عن اصطدام شاحنة بعدد من المركبات المتوقفة في إشارة مرور، مؤكدًا أنه تم توجيه 6 فرق إسعافية وعنايات متقدمة والقيادة الميدانية على الفور.

وقال السهلي إنه عند وصول الفرق الإسعافية للموقع والبدء بإجراءات الفرز الإسعافي اتضح وجود 13 حالة تم تصنيفها بالشكل التالي: 4 وفيات و9 إصابات، حيث تم إسعاف المصابين ونقلهم لأقرب مستشفى.

 

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