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الطيران المدني تحدد الفئات المسموح لها بالسفر المباشر إلى المملكة

الطيران المدني تحدد الفئات المسموح لها بالسفر المباشر إلى المملكة
الطيران المدني
http://almnatiq.net/?p=1041926
المناطق - الرياض:

قررت الهيئة العامة للطيران المدني السماح لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في القطاع التعليمي بالسفر مباشرة من الدول المعلق القدوم منها إلى المملكة.

وقالت الهيئة في منشور عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، اليوم الثلاثاء: “الهيئة العامة للطيران المدني تُصدر تعليماتها لشركات الطيران بشأن السماح لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في القطاع التعليمي بالسفر مباشرة من الدول المعلق القدوم منها إلى المملكة.

وأوضح المنشور أن الفئات المسموح لها بالسفر مباشرة من الدول المعلق القدوم منها إلى المملكة هي: “أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالجامعات والكليات والمعاهد، والمعلمون والمعلمات في التعليم العام، والهيئة التدريبية في المؤسسة العامة للتدريب الفني، وطلاب المنح”.

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