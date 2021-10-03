السجن 15 سنةً وغرامة مليون ريال.. النيابة العامة تحدد عقوبة تشغيل المتسلل إلى المملكة

محررو المناطق:

شددت النيابة العامة على أن تشغيل المتسلل إلى المملكة جريمة، تصل عقوباتها إلى السجن من (٥) سنوات إلى (١٥) سنة، وغرامة مليون ريال.

وأشارت النيابة العامة إلى مصادرة الوسيلة المستخدمة في الجريمة، ونشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية.