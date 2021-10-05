متحدث الصحة: من الوارد إضافة جرعة لقاح ثالثة لعدد من الفئات الآخرى خلال الفترة المقبلة

كشف الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن الفئات المستحقة للجرعة الثالثة المنشطة في المملكة.
وقال “العبدالعالي” في حديثه لبرنامج “الشارع السعودي”، اليوم الثلاثاء: “نمشي دائمًا بموجب دراسات وأبحاث علمية، وحاليًا المملكة وفرت الجرعة المنشطة الإضافية لفئات معينة مثل من يعانون من الفشل الكلوي المزمن وممن لديهم زراعة أعضاء بالإضافة إلى الفئات التي تجاوزت 60 عامًا ممن مرت 8 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح كورونا”.
هل وارد أخذ الجرعة الثالثة؟
د. محمد عبدالعالي يجيب لـ #الشارع_السعودي#قناة_السعودية pic.twitter.com/CzVPZrMqWX
— قناة السعودية (@saudiatv) October 5, 2021
وحول إمكانية إضافة جرعة ثالثة حتى ولو اختياريًا، أشار العبدالعالي إلى إمكانية إضافة فئات أخرى خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن وزارة الصحة ستعلن أولا بأولا عن أي تحديثات في هذا الشأن.
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