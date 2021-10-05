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متحدث الطيران المدني: بدء تطبيق قرار السماح للمعلمين بالقدوم مباشرة إلى المملكة 

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متحدث الطيران المدني: بدء تطبيق قرار السماح للمعلمين بالقدوم مباشرة إلى المملكة 

متحدث الطيران المدني: بدء تطبيق قرار السماح للمعلمين بالقدوم مباشرة إلى المملكة 
الطيران المدني
http://almnatiq.net/?p=1041960
محررو المناطق:

كشف إبراهيم الروساء المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، عن تفاصيل قرار السماح للعاملين في القطاع التعليمي العام والخاص، بالقدوم مباشرة إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها.

وقال الروساء في مداخلة تلفزيونية، إن هذا القرار بدأ سريان تطبيقه من تاريخ التعميم الذي أصدرته الهيئة العامة للطيران اليوم، مشيرًا إلى أن التعميم يسمح بنقل المعلمين من جميع البلدان العربية وغير العربية، مع بعض الاشتراطات التي وضعتها الهيئة بأن يكون قد تلقى جرعتين أو جرعة داخل المملكة.

وأضاف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني أن المرافقين يشملهم كذلك الاشتراطات وعوائلهم يجيب أن يلتزموا بالإجراءات المعلنه في هذا الصدد، ويتم استثنائهم من الحجر المؤسسي.

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