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بعد تنفيذ حكم القتـل تعزيراً في الجاني..

“مطاردة ووابل من الرصاص”.. تفاصيل مقتل مواطن على يد “إرهابي العوامية”

“مطاردة ووابل من الرصاص”.. تفاصيل مقتل مواطن على يد “إرهابي العوامية”
وزارة الداخلية
http://almnatiq.net/?p=1041970
محررو المناطق:

قال مصدر عن تفاصيل قضية مقتل مواطن في منطقة العوامية التابعة لمحافظة القطيف على يد الإرهابي مسلم بن محمد المحسن، الذي نُفذ فيه حكم القتل تعزيرًا اليوم الثلاثاء.

وأوضح المصدر أن الواقعة بدأت بينما كان المجني عليه، ويُدعى ضيف الله القرشي (18 عامًا)، يمر ببلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف مع ثلاثة آخرين، حيث أوقفهم الجاني مع أعضاء خليته، وسألهم عن سبب مرورهم بالبلدة، ليرد عليهم القرشي بأنه في طريقه للخروج منها، وفقا لـ”أخبار 24″.

وأكد أن “الجاني بادر مباشرة بمطاردة المجني عليه مطلقًا زخات من الرصاص أصابت إحداها المجني عليه ومن معه في المركبة، فيما لاذ الجاني بالفرار”.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية كانت قد نفذت، اليوم الثلاثاء، حكم القتل تعزيراً في الجاني بالمنطقة الشرقية بعد قتـله مواطنًا، ومشاركته في خلية إرهـابية تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي وقتـل رجال الأمن والاعتداء عليهم وعلى الممتلكات العامة، والخروج المسلح على ولي الأمر.

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